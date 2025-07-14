Страна.ua: в Одесской области на берег выбросило десятки тысяч крабов

В конце июня государственная экологическая инспекция Украины предупредила о возможном появлении в Черном море серебряного тетраодона — опасной для человека рыбы. В её мясе содержится тетродотоксин — мощный природный яд с нервно-паралитическим эффектом. Даже малая доза этого яда, попавшая в организм через употребление рыбы, может привести к смерти.