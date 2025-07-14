Страна.ua: в Одесской области на берег выбросило десятки тысяч крабов

В Одесской области Украины на берег выбросило десятки тысяч крабов, сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее видеозаписи с побережья.
По предварительной версии, причиной массового выброса стала вспышка холодных глубинных вод, вызвавшая резкие изменения в условиях обитания морских животных. Среди выброшенных на берег морских жителей также были замечены скаты.
Основной участок выброса крабов и скатов зафиксирован в районе Тузловских лиманов — на юге Одесской области, между Черным морем и устьем Дуная.
В конце июня государственная экологическая инспекция Украины предупредила о возможном появлении в Черном море серебряного тетраодона — опасной для человека рыбы. В её мясе содержится тетродотоксин — мощный природный яд с нервно-паралитическим эффектом. Даже малая доза этого яда, попавшая в организм через употребление рыбы, может привести к смерти.
Украинские экологи отмечают, что из-за глобального потепления численность тетраодона в Черном море может значительно увеличиться, что создаст угрозу для биологического разнообразия, рыболовства и здоровья людей.