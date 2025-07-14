Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сирии бедуины устроили вооруженный мятеж, погибли десятки человек

На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек.

В Сирии вооруженный мятеж.

На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек.

«По меньшей мере 37 человек были убиты в ходе боевых действий. Министерство обороны Сирии перебрасывает в Сувейду крупные подкрепления», — говорится в заявлении SOHR.

Местное издание Sweida 24 сообщает о семи погибших, включая одного ребенка, а также более 30 раненых. По данным ресурса, в ходе противостояния была полностью заблокирована одна из ключевых транспортных артерий региона — шоссе Дамаск-Сувейда.