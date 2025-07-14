В Сирии бедуины устроили вооруженный мятеж, погибли десятки человек

В Сирии вооруженный мятеж.
На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек.
«По меньшей мере 37 человек были убиты в ходе боевых действий. Министерство обороны Сирии перебрасывает в Сувейду крупные подкрепления», — говорится в заявлении SOHR.
Местное издание Sweida 24 сообщает о семи погибших, включая одного ребенка, а также более 30 раненых. По данным ресурса, в ходе противостояния была полностью заблокирована одна из ключевых транспортных артерий региона — шоссе Дамаск-Сувейда.