В Сирии бедуины устроили вооруженный мятеж, погибли десятки человек

На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек.