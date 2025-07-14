В МИД России раскрыли судьбу переговоров с Украиной

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине во многом зависит от позиции Киева и посредничества США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет приверженность мирному решению конфликта и считает дипломатический путь приоритетным, при этом условия Москвы остаются неизменными.