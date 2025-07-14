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В МИД России раскрыли судьбу переговоров с Украиной

Прямые переговоры между Москвой и Киевом планируется продолжить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Переговоры между РФ и Украиной будут продолжены.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом планируется продолжить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — отметил Галузин. Его слова передают «Известия».

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине во многом зависит от позиции Киева и посредничества США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет приверженность мирному решению конфликта и считает дипломатический путь приоритетным, при этом условия Москвы остаются неизменными.

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