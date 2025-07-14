В Пентагоне раскрыли причину приостановки поставок оружия Украине

По информации издания, Колби в начале июня направил Хегсету внутренний документ, в котором выразил обеспокоенность тем, что выполнение новых запросов Киева может привести к дальнейшему истощению запасов вооружений в распоряжении Пентагона. «Записка не содержала конкретных рекомендаций, однако она стала одним из факторов, повлиявших на решение министра обороны приостановить поставки оружия Украине», — говорится в публикации The Wall Street Journal.