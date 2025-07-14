В Пентагоне раскрыли причину приостановки поставок оружия Украине

Глава Пентагона остановил поставки оружия для Украины после записки от зама.
Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился приостановить поставки ряда вооружений Украине после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.
По информации издания, Колби в начале июня направил Хегсету внутренний документ, в котором выразил обеспокоенность тем, что выполнение новых запросов Киева может привести к дальнейшему истощению запасов вооружений в распоряжении Пентагона. «Записка не содержала конкретных рекомендаций, однако она стала одним из факторов, повлиявших на решение министра обороны приостановить поставки оружия Украине», — говорится в публикации The Wall Street Journal.
Ранее конгрессмен Майкл Маккол и ряд источников сообщали о внутренних разногласиях в администрации США по вопросу поддержки Украины, отмечая, что решение о приостановке поставок вооружений было принято после инициативы Элбриджа Колби, главы политического управления Пентагона. Эти действия вызвали недовольство среди чиновников Госдепа, европейских союзников и даже сторонников президента Дональда Трампа, которые упрекнули Колби в отсутствии координации внутри американской администрации.