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Ребенок пострадал при столкновении теплоходов в Петербурге

Два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, в результате чего ребенок получил травму ноги. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

Два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, в результате чего ребенок получил травму ноги. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.

Инцидент произошел, когда одно судно выполняло разворот, и в него врезалось другое маломерное судно. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте.

Следователи зафиксировали нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и организовали доследственную проверку, говорится в сообщении.

27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом. Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.