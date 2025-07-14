Ребенок пострадал при столкновении теплоходов в Петербурге

Два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, в результате чего ребенок получил травму ноги. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России.
Инцидент произошел, когда одно судно выполняло разворот, и в него врезалось другое маломерное судно. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте.
Следователи зафиксировали нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и организовали доследственную проверку, говорится в сообщении.
27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом. Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.