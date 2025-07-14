Ребенок пострадал при столкновении теплоходов в Петербурге

27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом. Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.