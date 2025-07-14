В Мордовии утонула многодетная мать, без опеки осталось 10 детей

«Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — отметил Здунов в своих соцсетях.