Новый президент сможет ввести санкции до 500%.
В Америке готовится новый законопроект, который позволит будущему президенту страны вводить тарифы до 500% против государств, поддерживающих Россию. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Это будет кувалда в руках Трампа для удара по России», — приводит слова политика издание «Ведомости». Он отметил, что в период предыдущей администрации Трампа были введены тарифы в отношении различных государств, однако для России, по его словам, сохранялась определенная гибкость. Сейчас же сенатор подчеркнул, что «эта дверь вот-вот закроется».
Также сенатор назвал нынешний этап «поворотным моментом» в ситуации вокруг Украины. Он сообщил, что США намерены направить в Европу рекордные объемы вооружения, которые, по его словам, должны оказать существенную поддержку Украине. Грэм выразил уверенность, что такие меры усилят давление на Москву и позволят изменить динамику конфликта на украинской территории.
Ранее сенатор Грэм уже инициировал рассмотрение в Сенате США законопроекта о введении жестких санкций против России, а также Индии и Китая за покупку российских энергоресурсов. Документ предусматривает введение тарифов до 500% на импорт товаров из стран, продолжающих сотрудничество с Москвой, и предоставляет президенту США расширенные полномочия для реализации санкционной политики.
*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.