Сенатор Грэм* анонсировал пошлины в 500%

«Это будет кувалда в руках Трампа для удара по России», — приводит слова политика издание «Ведомости». Он отметил, что в период предыдущей администрации Трампа были введены тарифы в отношении различных государств, однако для России, по его словам, сохранялась определенная гибкость. Сейчас же сенатор подчеркнул, что «эта дверь вот-вот закроется».