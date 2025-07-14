Стало известно о состоянии акробата из Эфиопии, который упал в Московском цирке

Напомним, 13 июля 18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. Директор цирка Эдгард Запашный рассказал, что в произошедшем виноват пассировщик, который не смог вовремя подстраховать акробата при приземлении. Он также опубликовал кадры с моментом падения.