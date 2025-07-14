Стало известно о состоянии акробата из Эфиопии, который упал в Московском цирке

«Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжёлых травм у артиста не выявлено», — говорится в сообщении.
В настоящее время гимнаст остаётся под присмотром врачей.
Напомним, 13 июля 18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. Директор цирка Эдгард Запашный рассказал, что в произошедшем виноват пассировщик, который не смог вовремя подстраховать акробата при приземлении. Он также опубликовал кадры с моментом падения.