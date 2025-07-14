Многодетная мать утонула, спасая ребенка, у нее осталось 10 детей

В Ковылкинском районе Мордовии произошла трагедия: многодетная мать и её старшая дочь утонули, спасая младшего ребёнка. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своём телеграм-канале.
По его словам, семья приехала отдохнуть на берег реки Мокша. Пока отец находился у палатки, мать с детьми пошли купаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть. Мать и старшая дочь успели вытащить её из воды, но сами выбраться не смогли.
«Это невосполнимое горе для всей семьи, где младшему ребёнку ещё нет и года. Десять детей остались без мамы и старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава республики.
Здунов подчеркнул, что правительство региона возьмёт ситуацию под особый контроль и окажет семье необходимую поддержку и опеку. Без матери остались 10 детей.