Многодетная мать утонула, спасая ребенка, у нее осталось 10 детей

По его словам, семья приехала отдохнуть на берег реки Мокша. Пока отец находился у палатки, мать с детьми пошли купаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть. Мать и старшая дочь успели вытащить её из воды, но сами выбраться не смогли.