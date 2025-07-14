Более 190 населённых пунктов остаются без света в Новгородской области

Ранее на Новгородскую область обрушился мощный грозовой фронт, оставив жителей без света. Шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии. На устранение последствий стихии были направлены 32 аварийные бригады. Без света остались более 470 населённых пунктов в Новгородской области, что затронуло жизни более 22 тысяч человек.