Более 190 населённых пунктов остаются без света в Новгородской области

По словам Дронова, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Власти принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.
«По состоянию на 22.00 мск без электроснабжения остаются 195 населённых пунктов, в которых проживает 3496 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — написал врио губернатора в своих социальных сетях.
Ранее на Новгородскую область обрушился мощный грозовой фронт, оставив жителей без света. Шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии. На устранение последствий стихии были направлены 32 аварийные бригады. Без света остались более 470 населённых пунктов в Новгородской области, что затронуло жизни более 22 тысяч человек.