Трамп пообещал Украине ракеты для Patriot

«“Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются”, — заявил Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси. Его сообщение передают Fox News. По словам Трампа, США отправят Украине “различные единицы” военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.