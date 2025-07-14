Трамп пообещал Украине ракеты для Patriot

Трамп пообещал Украине новую поставку вооружения.
Соединенные Штаты Америки передадут Украине новую партию вооружения, включая ракеты для комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«“Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются”, — заявил Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси. Его сообщение передают Fox News. По словам Трампа, США отправят Украине “различные единицы” военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
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