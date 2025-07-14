Десять детей остались без мамы из-за трагедии на отдыхе: ради спасения дочери пришлось отдать сразу две жизни

В воскресенье семья Юдинцевых отправилась на отдых к реке Мокша в Ковылкинском районе. Отец семейства находился у палатки, а мать, Наталья, вместе с детьми пошла купаться. Во время купания 13-летняя Алиса начала тонуть. Наталья и ее старшая дочь Анастасия бросились на помощь. Им удалось спасти девочку, но сами они выбраться из воды не смогли. В результате мать и старшая дочь погибли. В семье осталось десять детей, младшему из которых нет года.