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Десять детей остались без мамы из-за трагедии на отдыхе: ради спасения дочери пришлось отдать сразу две жизни

В Мордовии многодетная мать утонула при попытке спасти дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Мордовии произошла трагедия: многодетная мать погибла, спасая дочь, оставив сиротами десятерых детей. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

В воскресенье семья Юдинцевых отправилась на отдых к реке Мокша в Ковылкинском районе. Отец семейства находился у палатки, а мать, Наталья, вместе с детьми пошла купаться. Во время купания 13-летняя Алиса начала тонуть. Наталья и ее старшая дочь Анастасия бросились на помощь. Им удалось спасти девочку, но сами они выбраться из воды не смогли. В результате мать и старшая дочь погибли. В семье осталось десять детей, младшему из которых нет года.

Артем Здунов заявил, что власти республики возьмут ситуацию под особый контроль. Он заверил, что многодетной семье Юдинцевых окажут поддержку и заботу. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Самарской области затонул винтовой буксир на Волге. Об этом сообщили в региональном МЧС. Первоначально спасатели предположили, что перевернулось самодельное судно, но позже уточнили информацию. На борту находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти и доставить на берег, их личности и состояние пока не разглашаются. К сожалению, 34-летняя женщина погибла.