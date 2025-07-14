В Мордовии многодетная мать с дочерью утонули, спасая 13-летнюю девочку

В Республике Мордовия многодетная семья потеряла мать и старшую дочь, которые погибли, спасая 13-летнюю девочку из реки. В результате трагедии без материнской заботы остались десять детей, младшему из которых ещё не исполнился год. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов в своём Telegram-канале.