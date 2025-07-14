В Мордовии многодетная мать с дочерью утонули, спасая 13-летнюю девочку

«Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-ти летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — написал он.
Руководство региона, по словам Здунова, взяло ситуацию под пристальное внимание. Юдинцевым гарантирована всесторонняя поддержка, включая социальную опеку и помощь оставшимся детям. Глава Мордовии призвал жителей соблюдать осторожность на водоёмах и беречь себя и близких.
Ранее в Астрахани сотрудники МЧС спасли тонувших отца и ребёнка на Волге. Семья едва не погибла, перевернувшись на сапборде. Старший госинспектор незамедлительно бросился в воду и вытащил ребёнка, на котором спасательный жилет оказался не по размеру. Его коллеги помогли выбраться из воды отцу. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС трагедии удалось избежать.