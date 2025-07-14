В Мордовии на реке Мокша при попытке спасти дочь утонула многодетная мать

Пока отец находился у палатки, мать с детьми отправились купаться. Когда одна из дочерей начала тонуть, мать и старшая сестра бросились ей на помощь. Девочку удалось спасти, однако обе женщины выбраться из воды не смогли. В результате трагедии десять детей остались без матери и старшей сестры.