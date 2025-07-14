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В Мордовии на реке Мокша при попытке спасти дочь утонула многодетная мать

Отмечается, что младшему ребенку нет и года.

Источник: Аргументы и факты

В Мордовии произошла трагедия: женщина, воспитывавшая десятерых детей, утонула вместе со старшей дочерью, пытаясь спасти тонущую 13-летнюю девочку. Об этом сообщил глава региона Артём Здунов в своём Telegram-канале.

Семья Юдинцевых приехала отдохнуть на берег реки Мокша в Ковылкинском районе.

Пока отец находился у палатки, мать с детьми отправились купаться. Когда одна из дочерей начала тонуть, мать и старшая сестра бросились ей на помощь. Девочку удалось спасти, однако обе женщины выбраться из воды не смогли. В результате трагедии десять детей остались без матери и старшей сестры.

Ранее сообщалось, как Дэвид Менеу и его 20-летний сын Джейми Менеу, болеющий аутизмом, утонули в озере Мичиган в День независимости США, они играли в мяч.