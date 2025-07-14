На Камчатке глава строительной компании подозревается в сокрытии 13 млн рублей налогов

СУ СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего генерального директора компании, занимающейся строительством водных сооружений.
По данным следствия, руководитель организации умышленно скрыл более 13 миллионов рублей налогов, несмотря на возможность их уплаты. Эти средства предназначались для погашения налоговой задолженности.
Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Камчатскому краю и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
«В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств», — рассказали в ведомстве.
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