Многодетная мать и дочь утонули, спасая 13-летнюю девочку

В Ковылкинском районе Мордовии многодетная мать и ее старшая дочь погибли, спасая младшего ребенка. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в Telegram-канале в понедельник, 14 июля.
Семья Юдинцевых приехала на реку Мокша отдохнуть. Отец был у палатки, когда мать с детьми пошла купаться, когда 13-летняя Алиса начала тонуть. Наталья и Анастасия бросились ей на помощь и вытащили девочку, но сами не смогли выбраться.
В семье осталось 10 детей. Младшему из них еще нет и года. Правительство Мордовии возьмет ситуацию под контроль и окажет семье необходимую поддержку. Здунов призвал всех быть осторожными на воде и беречь близких.
— Правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой. Прошу всех быть максимально осторожными на воде — берегите себя и своих близких, — говорится в сообщении.
У берегов Австралии затонули два туриста из Великобритании. 49-летний британец по имени Робин Рид и его 17-летний сын Оуэн решили отдохнуть на пляже Квинсленда. Изначально туристы спокойно плавали в океане, однако позже подросток начал тонуть — его утащило волной. Рид сразу же поплыл спасать своего сына, однако затонул вместе с ним. Через некоторое время спасателям удалось найти их тела.