Многодетная мать и дочь утонули, спасая 13-летнюю девочку

У берегов Австралии затонули два туриста из Великобритании. 49-летний британец по имени Робин Рид и его 17-летний сын Оуэн решили отдохнуть на пляже Квинсленда. Изначально туристы спокойно плавали в океане, однако позже подросток начал тонуть — его утащило волной. Рид сразу же поплыл спасать своего сына, однако затонул вместе с ним. Через некоторое время спасателям удалось найти их тела.