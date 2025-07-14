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Объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет долги в РФ

Василий Кирющенко*, объявленный в розыск, задолжал РФ сумму на 136 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сын создателя «Моей прекрасной няни» и лидер РДК* Василий Кирющенко** находится в розыске и имеет непогашенные кредиты на сумму около 136 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Василий Кирющенко** имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тыс. рублей», — информирует агентство.

Как пояснил источник, заем был оформлен в МКБ, однако обязательства по нему не были выполнены в оговоренные сроки.

Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении Кирющенко** возбуждены три исполнительных дела.

Кирющенко** — сын известного режиссера Алексея Кирющенко, одного из создателей популярных сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

Напомним, что ранее МВД объявило в национальный розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни» Василия Кирющенко**.

* — Запрещенная в России террористическая организация.

** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.