Стало известно, когда ЕС согласует новые санкции против РФ

Постоянные представители Европейского союза могут 15 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, если в документ будет включен первичный потолок цены на нефть в 47 долларов за баррель с пересмотром каждые полгода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей ЕС.