В Красноярске возле «Комсомолла» и «Июня» нашли двух утонувших

В Красноярске вблизи торгового центра «Комсомолл» и недалеко от торгового центра «Июнь» обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в своей ежедневной сводке происшествий. Обоих передали в полицию для дальнейших следственных действий. А всего за неделю на воде погибли 9 человек, тела двоих ищут до сих пор.