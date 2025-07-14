В Красноярске возле «Комсомолла» и «Июня» нашли двух утонувших

В Красноярске вблизи торгового центра «Комсомолл» и недалеко от торгового центра «Июнь» обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в своей ежедневной сводке происшествий. Обоих передали в полицию для дальнейших следственных действий. А всего за неделю на воде погибли 9 человек, тела двоих ищут до сих пор.
За минувшие сутки в Красноярском крае было потушено 11 пожаров, погибших нет. Так, в Ужуре на огонь повредил стены, потолок, домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров в одном жилом доме. Пожар тушили 7 человек, 2 единицы техники. Предварительная причина: короткое замыкание электропроводки.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 4 раза. Например, на 808 километре трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль съехал в кювет. Пострадали 2 человека. Пожарные отключили аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание.