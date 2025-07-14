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В аварии под Вологдой погибли четыре человека

В Вологодской области произошла серьезная авария, в которой погибли четыре человека.

В Вологодской области произошла серьезная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-8 в Грязовецком муниципальном округе.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей на 411-м километре ФАД М-8 Грязовецкого муниципального округа погибли четыре человека», — уточнили в ведомстве.

Причина аварии не называется.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Приморском крае погибла 16-летняя девушка.