В аварии под Вологдой погибли четыре человека

В Вологодской области произошла серьезная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-8 в Грязовецком муниципальном округе.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей на 411-м километре ФАД М-8 Грязовецкого муниципального округа погибли четыре человека», — уточнили в ведомстве.
Причина аварии не называется.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Приморском крае погибла 16-летняя девушка.