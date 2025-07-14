Четыре человека погибли в результате ДТП под Волгоградом

В Грязовецком округе Вологодской области на трассе М-8 случилось трагическое ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в аварии с участием двух легковых автомобилей на 411-м километре трассы погибли четыре человека. Столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения, уточнили в ведомстве.
Никаких подробностей смертельной аварии на данный момент не приводится. Правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее смертельная авария унесла жизни пяти девушек на трассе под Севастополем. ДТП произошло в 14:20 в четверг, 10 июля. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. Четыре пассажирки легкового автомобиля, среди которых была несовершеннолетняя, погибли на месте. Еще двух человек с травмами доставили в больницу. Позже стало известно, что 18-летняя девушка, управлявшая легковым автомобилем, скончалась в больнице.