Четыре человека погибли в результате ДТП под Волгоградом

Ранее смертельная авария унесла жизни пяти девушек на трассе под Севастополем. ДТП произошло в 14:20 в четверг, 10 июля. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. Четыре пассажирки легкового автомобиля, среди которых была несовершеннолетняя, погибли на месте. Еще двух человек с травмами доставили в больницу. Позже стало известно, что 18-летняя девушка, управлявшая легковым автомобилем, скончалась в больнице.