Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* не погасил кредит

Сын создателя «Моей прекрасной няни» не погасил кредит.
Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который числится одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), не погасил кредит на сумму почти 136 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Василий Кирющенко имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тыс. рублей», — заявил источник ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и значится фигурантом ряда уголовных дел.
Василий Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2025 года. По данным правоохранительных органов, он считается одним из лидеров запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан запрещенной организацией) и проходит фигурантом уголовных дел о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.