Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* не погасил кредит

Василий Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2025 года. По данным правоохранительных органов, он считается одним из лидеров запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан запрещенной организацией) и проходит фигурантом уголовных дел о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.