В Москве арестован командир ВСУ, распорядившийся сбить самолет с украинскими пленными

Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.