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В Москве арестован командир ВСУ, распорядившийся сбить самолет с украинскими пленными

Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Дзяман* отдал приказ сбить самолет с украинскими пленными.

Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно судебным документам, удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Николая Ивановича Дзямана меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Отсчет срока ареста начнется с момента передачи Дзямана правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ. Кроме того, наказание может начать действовать с момента задержания на территории Российской Федерации.

*Николай Дзяман включен в список террористов и экстремистов.