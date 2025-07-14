Суд Москвы заочно арестовал приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ Дзямана*

Суд удовлетворил просьбу следствия и постановил заключить Дзямана* под стражу на два месяца. Срок ареста начнется с момента его передачи российским правоохранителям при экстрадиции или депортации в Россию либо с даты задержания на российской территории. Дзяману* предъявлено обвинение по статье о террористическом акте.