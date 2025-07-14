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Суд Москвы заочно арестовал приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ Дзямана*

Комбригу ВСУ заочно предъявили обвинение за теракт с самолётом Ил-76 в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*. Его обвиняют в причастности к уничтожению самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Об этом сообщили в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Суд удовлетворил просьбу следствия и постановил заключить Дзямана* под стражу на два месяца. Срок ареста начнется с момента его передачи российским правоохранителям при экстрадиции или депортации в Россию либо с даты задержания на российской территории. Дзяману* предъявлено обвинение по статье о террористическом акте.

Инцидент произошел 24 января 2024 года в Белгородской области. Самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных для обмена, был сбит. На борту также находились шесть членов экипажа и трое российских военнослужащих, сопровождавших пленных. Все находившиеся в самолете погибли.

*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.