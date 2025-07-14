У разыскиваемого сына режиссёра сериала «Моя прекрасная няня» есть неоплаченный кредит в РФ

В базе данных исполнительных производств в отношении Кирющенко* числятся три производства, которые в настоящее время прекращены в соответствии с законодательством. Причина — невозможность установить местонахождение должника и его имущества. В настоящее время Кирющенко* включён в перечень террористов и экстремистов РФ и объявлен в розыск. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.