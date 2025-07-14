У разыскиваемого сына режиссёра сериала «Моя прекрасная няня» есть неоплаченный кредит в РФ

«Василий Кирющенко* имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тысяч рублей», — уточнил собеседник агентства.
В базе данных исполнительных производств в отношении Кирющенко* числятся три производства, которые в настоящее время прекращены в соответствии с законодательством. Причина — невозможность установить местонахождение должника и его имущества. В настоящее время Кирющенко* включён в перечень террористов и экстремистов РФ и объявлен в розыск. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сын режиссёра сериала «Моя прекрасная няня» был объявлен в федеральный розыск. Василий Кирющенко* разыскивается за преступления, связанные с терроризмом. По данным источников в правоохранительных органах, против него возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.