Ранее следственный комитет России установил личность командира, отдавшего приказ о нанесении удара по самолёту Ил-76. По данным следствия, самолёт был сбит ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot, находящегося на вооружении бригады ВСУ. Действия военнослужащих были обусловлены преступным приказом Дзямана*, согласованным с высшим руководством. В отношении командира бригады заочно возбуждено уголовное дело по статье об организации теракта, он объявлен в международный розыск.