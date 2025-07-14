Амур за выходные унёс две жизни в Хабаровском крае

В районе села Богородское ищут десятилетнюю девочку, которая пропала во время отдыха на реке Амур. В Хабаровске несчастный случай произошёл в районе Речного вокзала, там пропал 46-летний мужчина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Трагедия произошла вчера в Ульчском районе, в пяти километрах от села Богородское. Во время купания там пропала десятилетняя девочка. На берегу реки она отдыхала с семьей.
— Её поиски были организованы силами местных жителей, полиции, привлечены сотрудники ГИМС МЧС России. Осмотрено порядка 10 километров береговой черты и акватории, ребенок не найден, — сообщает в своём телеграм-канале Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске, в районе причалов Речного вокзала, пропал 46-летний мужчина. По предварительной информации, он во время рыбалки решил искупаться и не вернулся на берег. Сотрудники городского поисково-спасательного отряда осмотрели 150 квадратных метров акватории реки и береговую черту. Мужчину не нашли.
Отметим, что с начала летнего сезона в Хабаровском крае утонуло 13 человек, шестеро из которых — дети. С учётом показателей прошлого года ситуация вызывает серьёзные опасения. Так, в 2024 с июня по сентябрь в оперативную статистику вошло девять трагических случаев, в том числе два с участием детей.