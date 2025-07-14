Амур за выходные унёс две жизни в Хабаровском крае

Отметим, что с начала летнего сезона в Хабаровском крае утонуло 13 человек, шестеро из которых — дети. С учётом показателей прошлого года ситуация вызывает серьёзные опасения. Так, в 2024 с июня по сентябрь в оперативную статистику вошло девять трагических случаев, в том числе два с участием детей.