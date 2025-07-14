В Красноярске наказали двух похитителей советского автопрома. Автоворишкам придется отработать по решению суда — одному 300, другому 370 часов обязательных работ.
Как рассказали в краевой прокуратуре, оба преступления произошли в январе и феврале 2024 года. Сначала товарищам приглянулся припаркованный автомобиль «ВАЗ 2107», на котором находилось рекламное объявление автоателье.
Ночью они подцепили автомобиль за трос своей машины и отбуксировали в гаражный кооператив, где разобрали на запчасти. Планировали продать, да не успели — полиция нашла и вернула весь этот комплект запчастей собственнику.
Через несколько дней автоворы, катаясь по городу, увидели припаркованный «ВАЗ 2103». Три ночи они трудились, разбирая его по деталям. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.