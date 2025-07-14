Полиция Хабаровска в ходе рейдов выявила 33 мигранта-нарушителя

По результатам проверок за незаконную трудовую деятельность (ч.1 ст. 18.10 КоАП) составлены протоколы в отношении 23 приезжих. Еще у десятерых определены нарушения правил въезда или пребывания на территории РФ (ч.1.1 и ч.2 ст. 18.8 КоАП), двое из них отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД Хабаровску. Один мигрант будет вынужден самостоятельно покинуть Россию.