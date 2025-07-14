Рыбаки поймали тунца стоимостью 150 миллионов рублей, но выбросили его в море

В Южной Корее рыбаки выбросили в море свыше 1300 особей тихоокеанского голубого тунца, сообщает South China Morning Post.
Тунец попал в сети случайно — они были расставлены для ловли скумбрии, кальмаров и других мелких видов. Вес пойманных рыб колебался от 100 до 150 килограммов, а длина достигала полутора метров. Общая стоимость такого улова оценивалась примерно в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей).
Причиной уничтожения рыбы стало то, что в уезде Йондок, где стояли сети, была исчерпана годовая квота на вылов тунца. Рыбакам грозили до двух лет тюрьмы или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей), если бы они попытались продать или доставить улов на берег.
Ранее в Магадане сотни рыб оказались в смертельной ловушке.