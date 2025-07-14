Рыбаки поймали тунца стоимостью 150 миллионов рублей, но выбросили его в море

Причиной уничтожения рыбы стало то, что в уезде Йондок, где стояли сети, была исчерпана годовая квота на вылов тунца. Рыбакам грозили до двух лет тюрьмы или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей), если бы они попытались продать или доставить улов на берег.