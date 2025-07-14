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Ещё одна трагедия на воде: в Приморье утонул мужчина

Тело погибшего обнаружили очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье произошёл очередной несчастный случай на воде. Мужчина утонул на пляже Вальтон в Большом Камне — его тело обнаружили очевидцы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

Напомним, на прошедших выходных в районе села Луговое Спасского округа Приморского края утонул мужчина 1974 года рождения. Его тело нашли в канале для рисовых полей.

Ранее водолазы МЧС России завершили поисковые работы на Русском острове. Обнаружены тела двух мужчин в возрасте 48 лет, которые пропали без вести во время купания в озере близ посёлка Подножье.

Ведомства также напоминают, что в Приморье прошли проверку 15 официальных пляжей, и отдыхать лучше именно там, где обеспечена безопасность.