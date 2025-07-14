В Колумбии подорвали нефтепровод

В колумбийском департаменте Араука, на границе с Венесуэлой, произошло нападение с использованием взрывных устройств на нефтепровод компании Cenit, сообщает пресс-служба предприятия.
После обнаружения повреждений на нефтепроводе Каньо-Лимон — Ковеньяс в районе населённого пункта Агуасанта, вызванных террористическим актом, компания активировала план экстренного реагирования и ликвидации последствий аварии (PEC), говорится в официальном заявлении Cenit, дочерней компании нефтегазового холдинга Ecopetrol.
Местные власти были оперативно проинформированы о происшествии. В настоящее время ведутся работы по ограничению масштабов повреждений. Территория вокруг места взрыва охраняется военными, ожидается прибытие специалистов для проведения ремонтных работ на трубопроводе.
Cenit и Ecopetrol призвали прекратить атаки на инфраструктуру, которые угрожают безопасности населения, наносят серьёзный ущерб окружающей среде и тормозят экономическое развитие страны.
Этот инцидент стал третьим нападением на объекты Cenit за последнюю неделю. Ранее сообщалось о похищении трёх подрядчиков компании, которых удерживали в плену двое суток, а также о поджоге тяжёлой техники в муниципалитете Фортуль.
В Колумбии атаки на нефтяную инфраструктуру часто связывают с деятельностью нелегальных вооружённых группировок, включая наркокартели. Регион Араука, граничащий с Венесуэлой, считается одним из самых нестабильных в стране — здесь, по данным министерства обороны Колумбии, действуют представители Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC), Армии национального освобождения (ELN) и криминальные группировки, связанные с наркотрафиком.
Ранее жены погибших колумбийских наемников на Украине потребовали от Киева вернуть тела или деньги за них.