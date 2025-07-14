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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Нижнеудинском районе

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла 13 июля в 12:15 на федеральной трассе «Сибирь» в районе поселка Вознесенский.

Предварительно установлено, водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», при совершении обгона грузовика «DAF» допустил с ним столкновение, после чего, не справившись с управлением транспортного средства, допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузом «Dongfeng», — говорится в сообщении автоинспекции.

В результате погиб водитель легкового автомобиля, а также два пассажира, среди которых один — несовершеннолетний ребенок. Водители большегрузов не пострадали.