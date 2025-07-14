Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Нижнеудинском районе

Предварительно установлено, водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», при совершении обгона грузовика «DAF» допустил с ним столкновение, после чего, не справившись с управлением транспортного средства, допустил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузом «Dongfeng», — говорится в сообщении автоинспекции.