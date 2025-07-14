Сотрудницу тюрьмы поймали с поличным за сексом с заключенным

Вики Линн Франц занимала должность помощника по снабжению в переходном центре города Атланта, учреждении, где отбывающие наказание готовятся к возвращению в общество. Сотрудник охраны обратил внимание, как женщина скрытно проводила одного из содержащихся под стражей в собственный кабинет. Заглянув в помещение, он застал пару в момент интимной близости.