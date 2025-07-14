Сотрудницу тюрьмы поймали с поличным за сексом с заключенным

В американском штате Джорджия против 56-летней сотрудницы пенитенциарной системы возбуждено уголовное дело по факту сексуальных отношений с осужденным. Информацию об этом распространил телеканал WSB-TV.
Вики Линн Франц занимала должность помощника по снабжению в переходном центре города Атланта, учреждении, где отбывающие наказание готовятся к возвращению в общество. Сотрудник охраны обратил внимание, как женщина скрытно проводила одного из содержащихся под стражей в собственный кабинет. Заглянув в помещение, он застал пару в момент интимной близости.
Франц находилась на полу без брюк, тогда как осужденный расположился над ней, намереваясь совершить сексуальные действия. Охранник незамедлительно уведомил руководство о происшествии.
Следствие установило, что сотрудница не только вступала в запретную связь с заключенным, но и проносила запрещенные предметы. За вознаграждение в 50 долларов (эквивалентно четырем тысячам рублей) она передала другому арестанту пять пачек табачных изделий.
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