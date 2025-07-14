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«Король дороги»: конфликт между водителями на Юнусабаде попал на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, снятое в Юнусабадском районе Ташкента. На кадрах — сцена, больше похожая на криминальный триллер: водитель автомобиля Lacetti, перекрыв дорогу автомобилю Cobalt, выходит из машины с предметом, напоминающим резиновую дубинку. Он пытается открыть дверь чужого авто, а после того, как водитель Cobalt начал снимать происходящее на телефон, агрессор со всей силы ударил дубинкой по боковому стеклу машины, сел обратно в свой Lacetti и скрылся с места происшествия.

Как утверждает автор видео — водитель Cobalt — всё началось с мелкого ДТП. По его словам, водитель Lacetti сначала врезался в его машину, а затем вышел, демонстрируя, что он якобы «король дороги» и может делать всё, что угодно.

ГУВД города Ташкента прокомментировало инцидент. Он произошёл 14 июня около 11:00 на улице Рихсилий. Между 44-летним водителем автомобиля Lacetti и 29-летним водителем Cobalt возникла ссора из-за дорожной ситуации. После словесной перепалки водитель Lacetti остановил машину прямо на проезжей части и нанёс удар предметом (правоохранители не уточняют каким именно) по боковому стеклу автомобиля Cobalt, после чего уехал.

В отношении водителя Lacetti был составлен административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «Мелкое хулиганство». Собранные материалы переданы в суд по уголовным делам для принятия соответствующего решения.