«Король дороги»: конфликт между водителями на Юнусабаде попал на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, снятое в Юнусабадском районе Ташкента. На кадрах — сцена, больше похожая на криминальный триллер: водитель автомобиля Lacetti, перекрыв дорогу автомобилю Cobalt, выходит из машины с предметом, напоминающим резиновую дубинку. Он пытается открыть дверь чужого авто, а после того, как водитель Cobalt начал снимать происходящее на телефон, агрессор со всей силы ударил дубинкой по боковому стеклу машины, сел обратно в свой Lacetti и скрылся с места происшествия.