«Король дороги»: конфликт между водителями на Юнусабаде попал на видео

Как утверждает автор видео — водитель Cobalt — всё началось с мелкого ДТП. По его словам, водитель Lacetti сначала врезался в его машину, а затем вышел, демонстрируя, что он якобы «король дороги» и может делать всё, что угодно.
ГУВД города Ташкента прокомментировало инцидент. Он произошёл 14 июня около 11:00 на улице Рихсилий. Между 44-летним водителем автомобиля Lacetti и 29-летним водителем Cobalt возникла ссора из-за дорожной ситуации. После словесной перепалки водитель Lacetti остановил машину прямо на проезжей части и нанёс удар предметом (правоохранители не уточняют каким именно) по боковому стеклу автомобиля Cobalt, после чего уехал.
В отношении водителя Lacetti был составлен административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «Мелкое хулиганство». Собранные материалы переданы в суд по уголовным делам для принятия соответствующего решения.