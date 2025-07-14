Следком занялся опасным водителем пассажирского автобуса из Челябинска

Все началось с дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе. У мужчины 1977 года рождения, управлявшим автобусом Volgabus, при резком торможении в салоне упал пожилой горожанин. Он получил телесные повреждения, потребовалась помощь медработников. На водителя приехавшие инспекторы ДПС составили четыре протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей и при отсутствии диагностической карты.