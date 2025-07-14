Следком занялся опасным водителем пассажирского автобуса из Челябинска

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, ранее лишенный прав, осуществляя перевозку горожан, допустил резкое торможение, в результате чего находившийся в салоне пенсионер упал и получил телесные повреждения. Также выяснилось, что транспортное средство находилось в неисправном состоянии, необходимая документация для его эксплуатации не оформлялась.
Местные следователи организовали процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в комментарии.
Все началось с дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе. У мужчины 1977 года рождения, управлявшим автобусом Volgabus, при резком торможении в салоне упал пожилой горожанин. Он получил телесные повреждения, потребовалась помощь медработников. На водителя приехавшие инспекторы ДПС составили четыре протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей и при отсутствии диагностической карты.
Также было обнаружено, что мужчина управлял автобусом, будучи лишенным права управления. Его действия квалифицированы как представляющие серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. На этом основании был составлен протокол о правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Районный суд определил наказание — административный арест на семь 7 суток.
ГАИ проводится проверка в отношении компании-перевозчика, допустившей к управлению транспортным средством водителя, не имеющего на это права.