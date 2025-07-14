В Красноярском крае за сутки потушили более десяти пожаров

Одно из них произошло в городе Ужур. На улице Профсоюзной загорелся частный жилой дом: огнём повреждены стены, потолок, мебель и домашние вещи на площади около 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. С огнём боролись семь специалистов МЧС и два расчёта техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.