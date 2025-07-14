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В Красноярском крае за сутки потушили более десяти пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Только за сутки, 13 июля, пожарные Красноярского края потушили более десятка возгораний.

Источник: НИА Красноярск

Одно из них произошло в городе Ужур. На улице Профсоюзной загорелся частный жилой дом: огнём повреждены стены, потолок, мебель и домашние вещи на площади около 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. С огнём боролись семь специалистов МЧС и два расчёта техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

По данным краевого МЧС, за неделю на территории края ликвидированы 113 пожаров. В огне погибли два человека, пятеро получили травмы, спасены 38. Спасатели напоминают: основная причина большинства возгораний — неосторожное обращение с электричеством и открытым огнём.