Байден признался в использовании автоподписи на документах

Байден рассказал, что указов о помиловании было слишком много.
Экс-президент США Джо Байден признался, что при оформлении указов о помиловании вместо его личной подписи применялось автоперо. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.
«Автоперо законно, как вы знаете», — заявил Байден в разговоре с изданием, отвечая на вопрос о применении автоподписи. Он отметил, что все решения о помиловании принимал лично, однако из-за большого объема документов использовал автоматическую подпись.
По словам Байдена, подобная практика применялась и другими президентами, в том числе Дональдом Трампом. Он добавил, что помиловал своих родственников из опасений возможного преследования со стороны администрации Трампа и связанных с этим расходов на адвокатов.
Ранее Байден в беседе с CBS опроверг обвинения в том, что подчиненные использовали его автоподпись в период его президентства. По его словам, все решения о помилованиях, указах и законах он принимал самостоятельно, передает RT.