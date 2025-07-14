14 человек отравились в бассейне на западе Казахстане

13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. Трое госпитализированы, их состояние стабильное.
Остальные находятся под наблюдением врачей, отметили в РСК. В аквапарке провели противоэпидемические мероприятия, отобрали пробы воды и воздуха.
Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.
Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование. Аким области поручил проверить всех бассейны и аквапарки региона.