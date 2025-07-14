Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 человек отравились в бассейне на западе Казахстане

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. В Атырау зарегистрирован случай отравления хлором в бассейне, сообщила Региональная служба коммуникаций.

Источник: Sputnik.kz

13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. Трое госпитализированы, их состояние стабильное.

говорится в сообщении

Остальные находятся под наблюдением врачей, отметили в РСК. В аквапарке провели противоэпидемические мероприятия, отобрали пробы воды и воздуха.

Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.

сообщил РСК

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование. Аким области поручил проверить всех бассейны и аквапарки региона.