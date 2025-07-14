Мужчина разбился на угнанной машине в Павлодаре (видео)

«13 июля мужчина совершил угон автомашины марки Mercedes, после чего на пересечении улицы Ломова — проспекта им. Н. Назарбаева совершил столкновение с автомашинами Lada Granta и Hyundai Tucson. В результате угонщик скончался на месте ДТП», — сообщили в полиции.