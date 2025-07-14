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Мужчина разбился на угнанной машине в Павлодаре (видео)

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался водитель, предположительно — угонщик авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался водитель, предположительно — угонщик авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagtam-аккаунте tipavlo.dar опубликованы кадры ДТП, снятые на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как одна из машин врезается в другую — стоящую на светофоре.

Департамент полиции Павлодарской области прокомментировал пост и сообщил, что возбуждены два уголовных дела — по факту угона и ДТП, в результате которого погиб житель Павлодара.

«13 июля мужчина совершил угон автомашины марки Mercedes, после чего на пересечении улицы Ломова — проспекта им. Н. Назарбаева совершил столкновение с автомашинами Lada Granta и Hyundai Tucson. В результате угонщик скончался на месте ДТП», — сообщили в полиции.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.