Мужчина разбился на угнанной машине в Павлодаре (видео)

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался водитель, предположительно — угонщик авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Instagtam-аккаунте tipavlo.dar опубликованы кадры ДТП, снятые на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как одна из машин врезается в другую — стоящую на светофоре.
Департамент полиции Павлодарской области прокомментировал пост и сообщил, что возбуждены два уголовных дела — по факту угона и ДТП, в результате которого погиб житель Павлодара.
«13 июля мужчина совершил угон автомашины марки Mercedes, после чего на пересечении улицы Ломова — проспекта им. Н. Назарбаева совершил столкновение с автомашинами Lada Granta и Hyundai Tucson. В результате угонщик скончался на месте ДТП», — сообщили в полиции.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.