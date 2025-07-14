Авиакатастрофа с бизнес-джетом в аэропорту Саутенд 13 июля: что случилось

Аэропорт Саутенд близ Лондона, в котором 13 июля произошла авиакатастрофа с небольшим самолетом при взлете, временно прекратил работу. Сроки возобновления работы не указаны. Соответствующее сообщение администрации аэропорта, расположенного в восточном графстве Эссекс, было опубликовано в социальной сети X.
«Из-за сегодняшнего серьезного инцидента в лондонском аэропорту Саутенд, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы аэропорта на вылет и на прилет отменены, пока полиция, чрезвычайные службы и следователи по авиационным происшествиям занимаются инцидентом», — следует из текста сообщения.
Пассажирам, запланировавшим вылет из аэропорта Саутенд 14 июля, посоветовали воздержаться от поездки в аэропорт и обратиться к своему перевозчику для уточнения информации.
Напомним, что 13 июля около 15:45 по местному времени (17:45 мск) произошла авиакатастрофа с бизнес-джетом Beechcraft King Air B200.
Свидетели сообщают, что сразу после взлета двухмоторный турбовинтовой самолет рухнул на землю, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и густым черным дымом. На данный момент неизвестно, сколько людей находилось на борту воздушного судна длиной 14 метров.
По данным соцсетей, тогда на место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Кроме этого, правоохранительные органы и авиационные власти начали установку точного количества пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
Согласно публикации в The Times, разбившийся самолет был медицинским воздушным судном, эксплуатируемым нидерландской авиакомпанией Zeusch Aviation. Как отмечает издание, эта фирма специализируется на санитарной авиации, включая транспортировку пациентов, доставку органов для пересадки и организацию чартерных рейсов.
Кроме этого, по данным на сайте компании, потерпевший крушение лайнер вмещал 8 человек и 2 членов экипажа. Британские средства массовой информации сообщают, что воздушное судно следовало по маршруту в нидерландский город Лелистад.
Ранее авиационное происшествие с частным самолетом Cessna 550 произошло на территории военного района Мерфи-Каньон в Южной Калифорнии. Тогда причиной крушения могли стать сложные метеоусловия в виде сильного тумана.