Авиакатастрофа с бизнес-джетом в аэропорту Саутенд 13 июля: что случилось

«Из-за сегодняшнего серьезного инцидента в лондонском аэропорту Саутенд, мы с сожалением сообщаем, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления. Все рейсы аэропорта на вылет и на прилет отменены, пока полиция, чрезвычайные службы и следователи по авиационным происшествиям занимаются инцидентом», — следует из текста сообщения.