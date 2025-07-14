Подозреваемого в убийстве 20-летней девушки доставили в Иркутскую область

По данным следствия, мужчина обвиняется в убийстве молодой женщины, совершенном 7 июля в поселке Большой Луг. После допроса подозреваемому официально предъявлено обвинение. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
Согласно материалам дела, между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина сдавил шею девушки, что привело к ее смерти. После этого тело было завернуто в линолеум и захоронено на прилегающей территории. Подозреваемый предпринял попытку скрыться с места преступления.
В настоящее время с обвиняемым проведены все необходимые следственные действия, включая проверку показаний на месте. Мужчина признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, АиФ Иркутск уже писали, что на участке дома, расположенного в поселке Большой Луг Шелеховского района, обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.