Подозреваемого в убийстве 20-летней девушки доставили в Иркутскую область

Согласно материалам дела, между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина сдавил шею девушки, что привело к ее смерти. После этого тело было завернуто в линолеум и захоронено на прилегающей территории. Подозреваемый предпринял попытку скрыться с места преступления.