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Подозреваемого в убийстве 20-летней девушки доставили в Иркутскую область

22-летний житель Иркутска задержан в Курской области и доставлен в Шелеховский межрайонный следственный отдел.

Источник: ГУ МВД

По данным следствия, мужчина обвиняется в убийстве молодой женщины, совершенном 7 июля в поселке Большой Луг. После допроса подозреваемому официально предъявлено обвинение. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Согласно материалам дела, между обвиняемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина сдавил шею девушки, что привело к ее смерти. После этого тело было завернуто в линолеум и захоронено на прилегающей территории. Подозреваемый предпринял попытку скрыться с места преступления.

В настоящее время с обвиняемым проведены все необходимые следственные действия, включая проверку показаний на месте. Мужчина признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, АиФ Иркутск уже писали, что на участке дома, расположенного в поселке Большой Луг Шелеховского района, обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.