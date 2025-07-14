РИАН: ВСУ используют старые британские мишени, чтобы атаковать Россию

«Когда идёт налёт, налёт идёт не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и её следует перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научился отслеживать ложные цели», — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.