РИАН: ВСУ используют старые британские мишени, чтобы атаковать Россию

Корабельная мишень позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель.
Украинские вооруженные формирования для ударов по РФ используют выведенные из эксплуатации беспилотные корабельные мишени, полученные из Великобритании. Об этом рассказал боец Центра специального назначения с позывным «Адвокат».
Военнослужащий отметил, что этот объект используется, чтобы ввести в заблуждение системы противовоздушной обороны, которые идентифицируют его как ложную цель. В то же время он указал, что отдельные радиолокационные станции уже способны различать подобные фальшивые объекты.
«Когда идёт налёт, налёт идёт не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для “забития” системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и её следует перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научился отслеживать ложные цели», — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военные также применяют стратегию массового использования дешевых беспилотников для перегрузки западных систем ПВО, поставленных Украине, что приводит к истощению дорогостоящих перехватчиков. Одной из крупнейших комбинированных атак Россия провела с применением различных видов высокоточного оружия и сотен дронов, поразив объекты ВПК Украины в Киевской области и Запорожье.