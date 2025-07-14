Росавиацию заинтересовал полет частного самолета над пляжем с отдыхающими в Ленинградской области

Там указали, что в действиях экипажа самолета просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов — это ключевой приоритет для всех представителей гражданской авиации России.