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Росавиацию заинтересовал полет частного самолета над пляжем с отдыхающими в Ленинградской области

Сотрудники Росавиации начали проверку действий экипажа частного самолета ТР-301, который пролетел над пляжем в Ленинградской области.

Сотрудники Росавиации начали проверку действий экипажа частного самолета ТР-301, который пролетел над пляжем в Ленинградской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Речь идет о самолете с регистрационным номером RA-68125. Небольшое воздушное судно в субботу совершило полет над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккореро Всеволожского района.

«На опубликованных видео видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности», — говорится в сообщении Росавиации.

Там указали, что в действиях экипажа самолета просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов — это ключевой приоритет для всех представителей гражданской авиации России.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Лондоне после крушения самолета полностью приостановил работу.