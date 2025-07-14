Росавиацию заинтересовал полет частного самолета над пляжем с отдыхающими в Ленинградской области

Сотрудники Росавиации начали проверку действий экипажа частного самолета ТР-301, который пролетел над пляжем в Ленинградской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Речь идет о самолете с регистрационным номером RA-68125. Небольшое воздушное судно в субботу совершило полет над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккореро Всеволожского района.
«На опубликованных видео видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности», — говорится в сообщении Росавиации.
Там указали, что в действиях экипажа самолета просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов — это ключевой приоритет для всех представителей гражданской авиации России.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Лондоне после крушения самолета полностью приостановил работу.