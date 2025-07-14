Южнокорейские рыбаки выбросили в море тунца на 150 млн рублей

Там отметили, что рыбаки были вынуждены выбросить улов из-за превышения установленной годовой квоты на вылов рыбы в регионе. Попытка продать или доставить его на берег могла привести к серьезным санкциям. За нарушение закона грозит до двух лет тюремного заключения или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей).