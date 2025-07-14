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22-летний житель Иркутской области заключен под стражу за убийство абитуриентки

Подозреваемый расправился с жертвой из-за ревности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе Иркутской области раскрыто жестокое убийство 20-летней абитуриентки. Подозреваемый — 22-летний молодой человек, с которым потерпевшая состояла в отношениях, — задержан в Курской области и уже доставлен обратно в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, прокуратуре и Следкоме региона.

Напомним, 7 июля в поселке Большой Луг между парнем и девушкой вспыхнул конфликт. По данным следствия, обвиняемый схватил жертву за шею и душил до тех пор, пока она не потеряла сознание и не скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в линолеум и закопал на придомовом участке, после чего уехал из региона.

Когда родственники девушки заявили о ее исчезновении, полиция начала поиски. Служебная собака помогла обнаружить тело рядом с домом, где жил подозреваемый. Оперативники выяснили, что он вылетел в Москву, и объявили его в федеральный розыск.

Благодаря взаимодействию с Главным управлением уголовного розыска МВД России парня задержали на одном из полицейских постов в Курской области. Он ехал в такси, но был опознан по ориентировке.

— На допросе задержанный полностью признал вину и пояснил, что совершил убийство на почве ревности. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура поддержала ходатайство о заключении под стражу, и суд согласился с этой мерой пресечения, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 8 сентября 2025 года, пока идет расследование. В это время корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с матерью погибшей и узнать подробности этого жуткого преступления.