22-летний житель Иркутской области заключен под стражу за убийство абитуриентки

Напомним, 7 июля в поселке Большой Луг между парнем и девушкой вспыхнул конфликт. По данным следствия, обвиняемый схватил жертву за шею и душил до тех пор, пока она не потеряла сознание и не скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в линолеум и закопал на придомовом участке, после чего уехал из региона.