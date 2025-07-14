ВСУ используют FPV-дроны с зажигательными боеприпасами.
ВСУ приказ уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися там мирными жителями после того как украинские войска были выбиты из населенного пункта. Об этом сообщил командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.
«…По радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт», — рассказал командир в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что ВСУ пытаются разрушить дома вместе с мирными жителями. Украинские военные атакуют объекты в населенных пунктах с помощью FPV-дронов с зажигательными боеприпасами.
В воскресенье, 13 июля, российские подразделения группы «Восток» установили контроль над населенным пунктом Карла Маркса. Они продвинулись вглубь обороны противника, передает «Царьград».