На границе Колумбии и Венесуэлы совершено нападение на нефтепровод Cenit

«Компания задействовала план экстренного реагирования и ликвидации последствий аварии (PEC) на нефтепроводе Каньо-Лимон — Ковеньяс в районе населённого пункта Агуасанта после зафиксированной потери контурной целостности в результате террористического нападения», — говорится в сообщении Cenit, являющейся дочерней структурой колумбийской нефтегазовой группы Ecopetrol.
Компания уведомила местные власти о произошедшем. В настоящее время ведутся работы по локализации последствий. Место подрыва оцеплено армейскими подразделениями, ожидается прибытие технических специалистов для начала восстановительных работ на трубопроводе. Подрыв трубопровода стал третьим нападением на объекты Cenit за неделю.
Ранее военно-морские силы Колумбии захватили беспилотную наркосубмарину, оснащённую спутниковой связью Starlink. По словам командующего ВМС адмирала Хуана Рикардо Розо, полупогружное судно было обнаружено пустым в территориальных водах недалеко от Санта-Марты на Карибском побережье. На борту были установлены две внешние антенны Starlink, две видеокамеры повышенной чёткости и интегрированный модем. Предполагается, что субмарина совершала испытательный рейс для клана дель Гольфо — одной из крупнейших наркоторговых организаций Колумбии.