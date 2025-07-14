На границе Колумбии и Венесуэлы совершено нападение на нефтепровод Cenit

Ранее военно-морские силы Колумбии захватили беспилотную наркосубмарину, оснащённую спутниковой связью Starlink. По словам командующего ВМС адмирала Хуана Рикардо Розо, полупогружное судно было обнаружено пустым в территориальных водах недалеко от Санта-Марты на Карибском побережье. На борту были установлены две внешние антенны Starlink, две видеокамеры повышенной чёткости и интегрированный модем. Предполагается, что субмарина совершала испытательный рейс для клана дель Гольфо — одной из крупнейших наркоторговых организаций Колумбии.