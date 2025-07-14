В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки

По данным полиции, в Иркутской области после заявления родственников о пропаже 20-летней девушки, в поселке Большой Луг рядом с местом жительства ее молодого человека обнаружили тело пропавшей. Оно было найдено с помощью служебно-розыскной собаки закопанным на одном из садовых участков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что парень, с которым девушка поддерживала отношения, вылетел в Москву. Взаимодействуя с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативники организовали операцию по его задержанию. Подозреваемого обнаружили в Курской области. На одном из стационарных постов полиции сотрудники остановили такси, в пассажире по ориентировке узнали разыскиваемого. Оперативники уголовного розыска доставили его в Приангарье. Полицейским он пояснил, что совершил преступление из ревности и осознает содеянное.