В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве девушки

ИРКУТСК, 14 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девушки в Приангарье, задержанный полицейскими в Курской области, заключен судом под стражу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным полиции, в Иркутской области после заявления родственников о пропаже 20-летней девушки, в поселке Большой Луг рядом с местом жительства ее молодого человека обнаружили тело пропавшей. Оно было найдено с помощью служебно-розыскной собаки закопанным на одном из садовых участков. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что парень, с которым девушка поддерживала отношения, вылетел в Москву. Взаимодействуя с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативники организовали операцию по его задержанию. Подозреваемого обнаружили в Курской области. На одном из стационарных постов полиции сотрудники остановили такси, в пассажире по ориентировке узнали разыскиваемого. Оперативники уголовного розыска доставили его в Приангарье. Полицейским он пояснил, что совершил преступление из ревности и осознает содеянное.
СК расследует уголовное дело по статье об убийстве. Молодому человеку предъявлено обвинение. По версии следствия, преступление было совершено 7 июля. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек задушил девушку, завернул тело в линолеум и закопал. На допросе он дал признательные показания.
«По ходатайству следствия с учетом мнения прокурора суд назначил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд поместил обвиняемого под стражу на 1 месяц 29 суток до 8 сентября.