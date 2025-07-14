Сапбордистка, попавшая под баржу в Омской области, находится в реанимации

Всё произошло 12 июля в районе села Троицкое Омской области. Женщина участвовала в сплаве на сапборде в составе группы. Неожиданно ее затянуло под проходившую мимо пустую баржу. Извлечением пострадавшей из воды занимался экипаж буксира-толкача РТ-435. После спасения женщину госпитализировали с диагнозом утопления в пресной воде, и в настоящее время врачи оказывают ей необходимую помощь.