Сапбордистка, попавшая под баржу в Омской области, находится в реанимации

51-летняя жительница Омска, оказавшаяся под баржей на Иртыше, в критическом состоянии находится в реанимационном отделении БСМП № 1. Об этом наших коллегам «Омскрегиону» сообщили в региональном минздраве.
Всё произошло 12 июля в районе села Троицкое Омской области. Женщина участвовала в сплаве на сапборде в составе группы. Неожиданно ее затянуло под проходившую мимо пустую баржу. Извлечением пострадавшей из воды занимался экипаж буксира-толкача РТ-435. После спасения женщину госпитализировали с диагнозом утопления в пресной воде, и в настоящее время врачи оказывают ей необходимую помощь.
По данным ведомства, состояние омички оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.
Омские следователи из Восточного МСУТ СК России проводят предварительную проверку по факту возможного преступления, квалифицируемого статьей 263 Уголовного кодекса РФ (несоблюдение правил безопасности при эксплуатации и движении внутреннего водного транспорта). Следователи провели инспекцию корабля, допросили капитана и команду судна, а также тех, с кем потерпевшая совершала водный сплав. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.